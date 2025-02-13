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300 млрд долларов - столько потеряли американские компании из-за ухода с российского рынка
В России и США обсуждают восстановление сотрудничества по целому ряду экономических проектов. Об этом заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который участвует в российско-американских переговорах в Эр-Рияде, сообщает ТАСС.
"Мы встречались с членами американской делегации, и мы обсуждаем воссоединение некоторых проектов в экономической сфере. Потому что очень важно, что американские компании в первый раз услышали эту цифру сегодня: они потеряли €300 млрд за счет того, что они ушли с российского рынка", - сказал Дмитриев.
Глава РФПИ подчеркнул, что для возобновления диалога очень важно обсуждать совместные экономические проекты.
"Поэтому мы, безусловно, будем двигаться и по политическому треку, который возглавляют, соответственно, господин Лавров и господин Ушаков, и по экономическому, который поручено возглавлять мне", - заключил глава РФПИ.