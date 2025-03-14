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52 % опрошенных эстонцев считают, что премьер-министр их страны должен уйти в отставку
Более половины граждан Эстонии выступают за отставку премьер-министра страны Кристена Михала. Об этом сообщают эстонские СМИ со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической службой Norstat по заказу Института общественных исследований, проинформировала БЕЛТА.
По данным опроса, 52 % опрошенных считают, что Кристен Михал должен подать в отставку и отказаться от формирования нового правительства.
Согласно результатам опроса, 24 % респондентов выразили мнение, что новым главой правительства должен стать лидер консервативной партии "Отечество" Урмас Рейнсалу, 16 % поддерживают кандидатуру председателя Центристской партии Эстонии Михаила Кылварта и только 12 % - Кристена Михала.
По данным социологической службы Norstat, почти 60 % граждан Эстонии выступают за проведение в стране внеочередных парламентских выборов. На вопрос "Считаете ли вы, что в Эстонии следует провести внеочередные выборы?" 32 % ответили "Нет" или "Скорее нет", 59 % - "Скорее да" или "Да", а 9 % затруднились с ответом.
Опрос проводился 13 марта. В нем приняли участие 1 тыс. граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше.
Последние парламентские выборы в Эстонии прошли 5 марта 2023 года. По их итогам было сформировано коалиционное правительство под председательством Каи Каллас (Партия реформ). В правительственную коалицию вошли Партия реформ, Социал-демократическая партия и "Эстония 200". После того как 15 июля 2024 года правительство Каи Каллас подало в отставку, Кристен Михал был утвержден президентом Аларом Карисом и Рийгикогу в должности премьер-министра.