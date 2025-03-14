52 % опрошенных эстонцев считают, что премьер-министр их страны должен уйти в отставку

Более половины граждан Эстонии выступают за отставку премьер-министра страны Кристена Михала. Об этом сообщают эстонские СМИ со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической службой Norstat по заказу Института общественных исследований, проинформировала БЕЛТА.

По данным опроса, 52 % опрошенных считают, что Кристен Михал должен подать в отставку и отказаться от формирования нового правительства.

Согласно результатам опроса, 24 % респондентов выразили мнение, что новым главой правительства должен стать лидер консервативной партии "Отечество" Урмас Рейнсалу, 16 % поддерживают кандидатуру председателя Центристской партии Эстонии Михаила Кылварта и только 12 % - Кристена Михала.

По данным социологической службы Norstat, почти 60 % граждан Эстонии выступают за проведение в стране внеочередных парламентских выборов. На вопрос "Считаете ли вы, что в Эстонии следует провести внеочередные выборы?" 32 % ответили "Нет" или "Скорее нет", 59 % - "Скорее да" или "Да", а 9 % затруднились с ответом.

Опрос проводился 13 марта. В нем приняли участие 1 тыс. граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше.