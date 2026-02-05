85 секунд до полуночи, или Почему мир снова стоит у ядерной черты

5 февраля истекает срок действия договора СНВ-III. Однако Москва так и не получила от Вашингтона реакции на предложение о соблюдении лимитов договора о стратегических наступательных вооружениях.

При этом, как сообщает портал Axios, ожидается, что Россия и США согласятся соблюдать условия сделки как минимум в течение 6 месяцев, на протяжении которых будут вестись переговоры о потенциальном новом соглашении.

СНВ-III - это договор, который более 10 лет служил хрупким, но реальным барьером на пути новой ядерной гонки. Теперь барьер растворяется. При этом Москва неоднократно заявляла о готовности обсуждать обновление соглашения между Россией и США, ограничивающего стратегические наступательные вооружения. Но Вашингтон предпочел хранить молчание. Формально США не отказываются от диалога, но фактически переговоры заморожены. В данном случае это тоже ответ.

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России:

"Мы утрачиваем стабилизирующие элементы в прежней конструкции, и элементы такого волюнтаризма на грани хаоса дают о себе знать все более отчетливо".

"Я стал смертью, разрушителем миров", - сказал Роберт Оппенгеймер, глядя на первый гриб атомного взрыва. Сегодня мир входит в период, когда ядерное сдерживание снова становится не инструментом стабильности, а источником тревоги.

По данным Центра изучения проблем ликвидации ядерного оружия при Университете Нагасаки, в 2025 году в мире насчитывалось более 12 тыс. ядерных зарядов. 9 стран - 9 ядерных игроков, которые обладают возможностью в считаные минуты изменить ход истории.

Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):

"Договор об СНВ был краеугольным камнем основ международной безопасности, потому что сейчас огромное количество стран объявили себя чуть ли не ядерными сверхдержавами. Это количество стран за последние годы очень резко увеличилось, вплоть до того, что никто точно не сможет сказать, есть ли у Ирана ядерное оружие или его нет, но все равно страну считают атомной державой".

Чтобы понять, почему исчезновение СНВ-III так опасно, стоит вспомнить, как возникла система договоров, ограничивающих ядерные арсеналы. Ее фундамент венчал период холодной войны, когда два сверхгосударства осознали: гонка вооружений не просто бессмысленна, она смертельно опасна.

В июле 1991 года в Москве президенты Джордж Буш - старший и Михаил Горбачев подписали договор СНВ-I.

Это был прорыв: впервые стороны согласились на реальные, глубокие сокращения стратегических вооружений. Документ стал символом новой эпохи, когда казалось, что мир движется к безопасному будущему.

Вслед за ним появились СНВ-II, затем - СНП, а в 2010 году был заключен СНВ-III, который вступил в силу в 2011-м. Он ограничивал количество развернутых ядерных боезарядов до 1 550 у каждой стороны, а число носителей - до 700. Не менее важным было другое: договор обеспечивал прозрачность. Инспекции, обмен данными, уведомления о пусках - все это снижало риск ошибки, недопонимания, случайной эскалации.

Сегодня эта система рассыпается. США вышли из Договора по противоракетной обороне в 2002 году, затем - из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019-м. Договор по открытому небу фактически прекратил существование. СНВ-III оставался последним островком предсказуемости. В 2021 году его уже продлевали, согласно прописанной в нем возможности единоразовой "отсрочки" на 5 лет. Предполагалось, что за этот период стороны разработают замену СНВ-III.

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" (Россия):

"Понижается порог применения ядерного оружия - это первая опасность. Раз американцы где-то записали, что крылатая ракета Tomahawk может применяться по усмотрению военачальника, а не Конгресса США или президента США, это уже опасность".

Одним из препятствий на пути к новому соглашению является вопрос Китая. Президент США Дональд Трамп ранее подчеркивал, что Пекин должен быть включен в любую будущую сделку (ядерный арсенал КНР сейчас считается самым быстрорастущим в мире). Но в Поднебесной предложение Трампа встретили без энтузиазма.

Линь Цзянь, официальный представитель МИД Китая:

"Ядерный потенциал Китая ни в коей мере не сопоставим с уровнем ядерных арсеналов Соединенных Штатов. Требовать от Китая присоединения к переговорам по ядерному разоружению на данном этапе несправедливо и неразумно".

Истечение срока СНВ-III означает, что впервые за полвека Россия и США остаются без действующих договоров, ограничивающих их стратегические арсеналы. Это не вызовет немедленного наращивания вооружений, но означает исчезновение предсказуемости. Без инспекций стороны будут вынуждены выстраивать свои оценки на разведданных и предположениях. А предположения в сфере ядерного сдерживания - вещь опасная.