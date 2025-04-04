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"Аль-Джазира": за сутки в секторе Газа погибли не менее 112 человек
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Полыхающей точкой на карте остается Ближний Восток. Армия обороны Израиля нанесла удар по нескольким ключевым членам палестинского движения ХАМАС в анклаве.
По сообщениям телеканала "Аль-Джазира", за минувшие сутки в результате военных действий со стороны ЦАХАЛ в секторе Газа были убиты не менее 112 палестинцев.
По данным Минздрава анклава, общее количество погибших с момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года превысило 50,5 тыс. человек, пострадали почти 115 тыс. человек.
Фото ТАСС