Американские СМИ: Белый дом поручил разработать план захвата Гренландии

12 января американский президент сделал ряд резких заявлений в адрес сразу нескольких стран. Так, Дональд Трамп пообещал, что США так или иначе возьмут Гренландию.

Крупнейший в мире остров, где есть богатые, но трудноизвлекаемые запасы нефти, газа, урана и угля. Новый спецпосланник американского президента, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил: в годы Второй мировой войны, когда Дания этого делать не могла, суверенитет Гренландии защищали Штаты, а затем Копенгаген ее оккупировал.

По данным американских СМИ, Трамп уже поручил военным разработать план захвата автономии. Судя по новым заявлениям, документ будет коротким.

Дональд Трамп, президент США:

"Если мы не возьмем Гренландию, ее возьмут Россия или Китай - и я не позволю этому случиться. Так или иначе, у нас будет Гренландия. Оборона Гренландии, по сути, - это две собачьи упряжки, вы знаете это? Знаете, что у них за оборона? Две собачьи упряжки. Между тем повсюду российские и китайские эсминцы и подводные лодки. Мы не позволим этому случиться. А если это затронет НАТО - значит, затронет НАТО. Но, знаете, они нуждаются в нас гораздо больше, чем мы в них".

Члены американской администрации планируют встретиться с датскими чиновниками в среду. Европейцы же заявления Трампа критикуют, говорят, они создают неопределенность внутри НАТО.

Это признал министр обороны Швеции Пол Йонсон. Группа европейских стран во главе с Великобританией и Германией обсуждает планы военного присутствия на острове, добавляет Bloomberg. Германия же, по данным агентства, предложит создать совместную миссию НАТО для защиты Арктического региона.

Накаляет Трамп ситуацию и вокруг Венесуэлы, назвав себя исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики. Правда, потом признался, что пошутил.

Высказался Трамп и об Иране: по его словам, Тегеран запросил переговоры с Вашингтоном, но, возможно, Штатам придется начать действовать до встречи. И заявил, что Иран, похоже, пересекает красную линию в связи с жестким подавлением протестов.