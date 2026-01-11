Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп: США должны взять Гренландию под контроль, чтобы ее не захватили Россия или Китай

Президент США Дональд Трамп почему-то уверен, что Гренландию захватят Россия или Китай, если Штаты не возьмут остров под свой контроль. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на борту своего самолета.

Дональд Трамп, президент США:

"Гренландия должна заключить сделку. По сути, ее оборона - это две собачьи упряжки. А вокруг российские и китайские эсминцы и подводные лодки".

Заявление Трампа прозвучало на фоне дискуссий о стратегическом значении Гренландии для Вашингтона. Здесь и ее географическое положение в Северной Атлантике, и огромные запасы редкоземельных металлов и других полезных ископаемых.

