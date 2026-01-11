3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Трамп: США должны взять Гренландию под контроль, чтобы ее не захватили Россия или Китай
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп почему-то уверен, что Гренландию захватят Россия или Китай, если Штаты не возьмут остров под свой контроль. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на борту своего самолета.
Дональд Трамп, президент США:
"Гренландия должна заключить сделку. По сути, ее оборона - это две собачьи упряжки. А вокруг российские и китайские эсминцы и подводные лодки".
Заявление Трампа прозвучало на фоне дискуссий о стратегическом значении Гренландии для Вашингтона. Здесь и ее географическое положение в Северной Атлантике, и огромные запасы редкоземельных металлов и других полезных ископаемых.