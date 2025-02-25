Американские СМИ сообщили, что Трамп не будет пытаться давить на Россию и Китай

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Президент США Дональд Трамп не будет пытаться оказывать давление на Россию и Китай в вопросах внутренней политики, как это делали его предшественники, атмосфера между странами станет менее враждебной, откроется больше возможностей для договоренностей.

Такую информацию предоставил американский журнал Foreign Affairs, пишет РИА Новости.

В статье подчеркивается, что Трамп полностью отвергает политику "демократизации", которая была характерна для экс-президентов США Джо Байдена, Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего.

"При Трампе эта напряженность исчезла: форма правления в России и Китае не занимает Трампа, который полностью отвергает идею смены режимов", - говорится в материале журнала.

По мнению авторов статьи, ранее РФ и КНР могли воспринимать внешнее давление США как попытку вмешательства в их внутреннюю политику. В статье также уточняется, что, хотя источники напряженности между странами сохраняются, атмосфера в отношениях может стать менее враждебной, а дипломатические контакты - более активными.

"Даже если сохраняются источники напряженности, общая атмосфера станет менее накаленной, и могут появиться больше дипломатических обменов, больше уступок по мелким вопросам и большая открытость к переговорам и мерам по укреплению доверия", - пишет Foreign Affairs.

Издание отмечает, что новый подход может открыть больше возможностей для точечных договоренностей между США, Россией и Китаем, в том числе по вопросам международной безопасности и контроля над вооружениями.

В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.