Аналитик БИСИ Бояшов назвал цели визита европейцев в Женеву

Европейская сторона не была допущена к переговорному процессу по украинскому урегулированию в Женеве. Однако представители Великобритании, Франции, Германии, Италии все равно прибыли в Швейцарию.

С какой целью они туда приехали, разбирался в "Актуальном интервью" аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.

Согласно первой гипотезе, для срыва мирного процесса, хотя с ней собеседник не согласен в корне. В отношении Великобритании, возможно, это применяемо, поскольку стали появляться сообщения о предоставлении ею всевозможных гарантий Украине, чтобы продолжать боевые действия.

Германия, Франция, Италия, считает аналитик БИСИ, занимает уже не такую позицию, какая была раньше. "До этого они спонсировали украинскую сторону, а сейчас это делать максимально сложно - деньги заканчиваются, стоимость для производства растет. Перед Мюнхенской конференцией безопасности прошло заседание Индустриального форума ЕС, где прямым текстом президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу было заявлено, что в текущих условиях промышленность не справляется. Главы Германии и Франции пытались продать бизнесу идею Украины, ее дальнейшего снабжения, но бизнес-круги в это не поверили", - рассказал Анатолий Бояшов.

Данный факт натолкнул гостя интервью на мысль, что позиция Германии и Франции должна каким-то образом измениться, поскольку они не смогли "переварить" снабжение Украины. Тамошняя политическая система и электоральная гонка становятся более напряженными. Другой вопрос, что они в ходе этого урегулирования максимально вложились в украинский проект войны, но профитов не получили, ибо Украина все отдала США.

"Мы помним большую ресурсную сделку, согласно которой без согласия США европейцам ничего не дадут, и это их не устраивает, а, наоборот, подталкивает продолжению снабжения Украины в надежде получить хоть что-то. В ЕС патовая ситуация, и вовлечение в переговорный процесс даст возможность договориться. Но я бы их в один блок не совмещал. Франция, Германия, Италия, думаю, будут менять свою позицию, и в первую очередь из-за своих экономических проблем", - пояснил аналитик.