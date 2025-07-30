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Аналитик рассказал, в каком случае возможна встреча представителей России и Украины на высшем уровне
Протесты в Украине управляемые. Таким мнением поделился аналитик Сергей Дик. Он отметил, что триггером стал законопроект, утвержденный Радой, о контроле над антикоррупционными организациями, созданными в 2015 году американцами.
О том, почему протесты против Зеленского напоминают управляемый Майдан и как противостояние западных элит влияет на Украину, смотрите в "Актуальном интервью".
"Зеленский попытался поставить под свой контроль финансовые потоки и слить всю информацию, накопившуюся в НАБУ и САПе, подчистить так называемые хвосты. Это вызвало реакцию на Западе. Я уверен, что в коррупционных действиях задействованы и высокие чиновники Евросоюза, и, возможно, демократы из США. Протесты напоминают Майдан", - сказал аналитик.
Сергей Дик уверен, что ситуация в Украине управляется извне. Военное положение предполагает подавление протестов, однако можно наблюдать парадокс, так как протесты происходят регулярно и укладываются в рамки закона, что говорит о несамостоятельности Зеленского как президента.
Аналитик также отметил, что сейчас наблюдается столкновение глобалистов и трампистов, а Зеленский - расходный материал, который нужен для разрешения конфликта.
В этом контексте важно отметить, как дальше будет развиваться ситуация с конфликтом между Россией и Украиной. "Встреча на уровне лидеров возможна только для того, чтобы уже зафиксировать договоренности, которые должны быть проработаны и достигнуты. Но не заниматься разговорами. Пока стоит вопрос о том, чтобы находить точки соприкосновения, и я абсолютно убежден, что Российская Федерация от целей, которые были поставлены в начале СВО, никогда не откажется, и только на этих условиях можно будет базировать определенное соглашение Российской Федерации с Украиной", - заявил Сергей Дик.