Аналитик рассказал, в каком случае возможна встреча представителей России и Украины на высшем уровне news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43e94c3-cf1c-40c7-a043-ce841fe3e0e8/conversions/299443e0-0606-4fa0-a2a6-010b61f5c7dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43e94c3-cf1c-40c7-a043-ce841fe3e0e8/conversions/299443e0-0606-4fa0-a2a6-010b61f5c7dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43e94c3-cf1c-40c7-a043-ce841fe3e0e8/conversions/299443e0-0606-4fa0-a2a6-010b61f5c7dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43e94c3-cf1c-40c7-a043-ce841fe3e0e8/conversions/299443e0-0606-4fa0-a2a6-010b61f5c7dc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Протесты в Украине управляемые. Таким мнением поделился аналитик Сергей Дик. Он отметил, что триггером стал законопроект, утвержденный Радой, о контроле над антикоррупционными организациями, созданными в 2015 году американцами.

О том, почему протесты против Зеленского напоминают управляемый Майдан и как противостояние западных элит влияет на Украину, смотрите в "Актуальном интервью".

"Зеленский попытался поставить под свой контроль финансовые потоки и слить всю информацию, накопившуюся в НАБУ и САПе, подчистить так называемые хвосты. Это вызвало реакцию на Западе. Я уверен, что в коррупционных действиях задействованы и высокие чиновники Евросоюза, и, возможно, демократы из США. Протесты напоминают Майдан", - сказал аналитик.

Сергей Дик уверен, что ситуация в Украине управляется извне. Военное положение предполагает подавление протестов, однако можно наблюдать парадокс, так как протесты происходят регулярно и укладываются в рамки закона, что говорит о несамостоятельности Зеленского как президента.

Аналитик также отметил, что сейчас наблюдается столкновение глобалистов и трампистов, а Зеленский - расходный материал, который нужен для разрешения конфликта.