Араб-активист взобрался на Биг-Бен с палестинским флагом и требует защиты жителей сектора Газа

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На знаменитый Биг-Бен взобрался араб с палестинским флагом. Сейчас власти ищут способ снять активиста с известной башни.

Судя по его поведению, человек с флагом требует защитить палестинцев в секторе Газа от израильских военных. Вестминстерский дворец, частью которого является часовая башня, представляет собой особо охраняемый объект.

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