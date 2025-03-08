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Араб-активист взобрался на Биг-Бен с палестинским флагом и требует защиты жителей сектора Газа
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На знаменитый Биг-Бен взобрался араб с палестинским флагом. Сейчас власти ищут способ снять активиста с известной башни.
Судя по его поведению, человек с флагом требует защитить палестинцев в секторе Газа от израильских военных. Вестминстерский дворец, частью которого является часовая башня, представляет собой особо охраняемый объект.
Почему и как стал возможным данный инцидент, будут выяснять британские спецслужбы.