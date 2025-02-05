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Архивы USAID: за поездки к Зеленскому знаменитостям платили до 20 млн долларов
Едва ковырнув архивы американского грантового агентства USAID, ревизоры президента США Дональда Трампа обнаружили интересные факты: поездки в Киев голливудских знаменитостей стоили американскому бюджету очень недешево.
Как выяснилось, Анджелина Джоли только усыновленных детей, превращаемых в трансгендеров, любит бескорыстно. Зеленский, похоже, с этой точки зрения бесперспективен, а потому за него звезда потребовала 20 млн долларов.
Фото: ТАСС