Ароматы Парижа уже не те. Французы отказываются от средств гигиены

Увидеть Париж и обомлеть. Это цитата из публикации "Ле Фигаро". Экономический кризис во Франции привел к шокирующим изменениям в повседневной жизни граждан - почти половина населения вынуждена экономить на базовых средствах гигиены.

Согласно опросам, 47 % французов отказались от покупки этих предметов из-за растущей инфляции. Первое место в рейтинге отказов занимают средства для макияжа и для окрашивания волос.



Зубные щетки, гель для душа или зубная паста имеют приоритет при покупке - пока лишь 8 % опрошенных отказались от приобретения одного из этих товаров.



При этом 23 % французов не общаются со своей семьей или друзьями из-за отсутствия средств гигиены, и это число возрастает до 31 %, когда речь идет о простой прогулке.