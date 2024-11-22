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Атака на "Турецкий поток". О чем Сийярто предупредил Киев?

МИД Венгрии ужесточает антиукраинскую риторику. Сийярто предупредил Киев, что попытки атаковать компрессорные станции газопровода "Турецкий поток" будут рассматриваться Будапештом как нападение на страны - импортеры энергоносителей.

В настоящий момент лишь по трубам, проложенным по дну Черного моря и далее в Турцию, осуществляются поставки российского газа в Европу. В результате запрета Украиной транзита без газа осталась Словакия и ряд других стран. Потери ЕС от такого рода блокады составят за два года 120 млрд евро.

Атака на "Турецкий поток" грозит европейцам еще более разрушительным ущербом: именно такие действия Венгрия и предлагает расценивать как акт войны.

Фото ТАСС

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