Атака на "Турецкий поток". О чем Сийярто предупредил Киев?

В настоящий момент лишь по трубам, проложенным по дну Черного моря и далее в Турцию, осуществляются поставки российского газа в Европу. В результате запрета Украиной транзита без газа осталась Словакия и ряд других стран. Потери ЕС от такого рода блокады составят за два года 120 млрд евро.