Атмосферное чудо - световые столбы озарили Ленинградскую область

Первый день наступившего года порадовал жителей Ленинградской области России необычным природным зрелищем - "световыми столбами". Появляются они при значительном похолодании, когда воздух насыщается мельчайшими льдинками, которые преломляют и отражают лучи света от искусственных источников освещения, например, уличные фонари и огни зданий. Обычно подобное атмосферное чудо характерно для северных широт Арктики, поэтому увидеть его в средней полосе России считается большой удачей.