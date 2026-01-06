Авария в Праге: тысячи семей в морозы остались без отопления

В Праге в морозы тысячи жителей остались без тепла. Из-за аварии на теплотрассе без отопления и горячей воды остались около 11 тысяч домохозяйств. Перебои начались рано утром в крупном районе чешской столицы, где проживают более 135 тысяч человек.

