Авария в Праге: тысячи семей в морозы остались без отопления
Автор:Редакция news.by
В Праге в морозы тысячи жителей остались без тепла. Из-за аварии на теплотрассе без отопления и горячей воды остались около 11 тысяч домохозяйств. Перебои начались рано утром в крупном районе чешской столицы, где проживают более 135 тысяч человек.
По данным местных властей, поврежден трубопровод на одном из участков. Ремонтные бригады работают в авральном режиме, подачу планируют восстановить к полуночи. Такие аварии на изношенной инфраструктуре становятся все чаще на фоне недофинансирования коммунального сектора в ЕС, создавая реальную угрозу для людей зимой.