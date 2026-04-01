Авиакомпании Европы готовятся к полному отсутствию топлива в ближайшее время

Аэропорты Европы призвали авиакомпании готовиться к полному отсутствию топлива в ближайшее время.



Только за 30 марта по всему миру отменили около 7 тысяч рейсов - это примерно 7 % от общего числа запланированных вылетов. Сбои связаны с резким удорожанием авиационного топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.



За последний год стоимость керосина выросла более чем в 2 раза - с 742 до 1 тысячи 700 долларов за тонну. Дополнительное давление на отрасль оказывает сама специфика производства: авиакеросин требует более сложной переработки нефти, поэтому любые ограничения поставок сырья быстрее отражаются на авиарынке.



На этом фоне компании уже предупреждают о рисках дефицита топлива, а цены на билеты выросли на 15-20 %.