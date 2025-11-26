Авиакомпании прекращают рейсы в Венесуэлу из-за предупреждений США

8 иностранных авиакомпаний приостановили полеты в Венесуэлу. Кроме того, две венесуэльские авиакомпании прекратили рейсы по стране.

В настоящее время полеты в Боливарианскую Республику и из нее осуществляют лишь четыре иностранных авиакомпании. Поводом стало предупреждение Федерального управления гражданской авиации США. Оно призвало коммерческие авиакомпании "проявлять крайнюю осторожность" при полетах над Венесуэлой и южными районами Карибского бассейна.