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Авиация Израиля ударила по 115 военным целям радикалов в секторе Газа
Военно-воздушные силы Израиля атаковали 115 военных объектов радикалов в секторе Газа за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
"Цели включали пусковые установки, военные сооружения, туннели, террористические отряды", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что "одновременно израильские ВМС в сотрудничестве с наземными войсками нанесли удары по террористическим целям на севере Газы".
Военные отметили, что войска продолжают оперативную деятельность против террористических организаций в секторе Газа, уничтожая террористические объекты и террористов в рамках операции "Колесницы Гидеона". В частности, армия нанесла удар и уничтожила террориста спецподразделения ХАМАС "Нухба" Мухаммеда Шахина из батальона ХАМАС "Восточная Джабалия", который принимал участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, добавили в армейском ведомстве.