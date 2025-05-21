Авиация Израиля ударила по 115 военным целям радикалов в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля атаковали 115 военных объектов радикалов в секторе Газа за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Цели включали пусковые установки, военные сооружения, туннели, террористические отряды", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что "одновременно израильские ВМС в сотрудничестве с наземными войсками нанесли удары по террористическим целям на севере Газы".