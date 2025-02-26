Автобус въехал в остановку в Санкт-Петербурге

Автобус въехал в остановку в Московском районе Санкт-Петербурга, погибла женщина-пешеход, которая в этот момент находилась на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, информирует ТАСС.

"Полиция устанавливает обстоятельства аварии с участием автобуса, которая произошла около 15.23 на Варшавской улице", - говорится в сообщении.

Прокуратура Московского района организовала проверку по факту аварии. Количество пострадавших уточняется.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по транспорту, водитель автобуса маршрута №147 ООО "Домтрансавто", выполняя поворот, не справился с управлением и столкнулся с легковыми автомобилями, автобусом маршрута №13 СПб ГУП "Пассажиравтотранс", а также совершил наезд на остановку.