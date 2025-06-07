Автомобиль въехал в группу людей в Баварии в городе Пассау на юге Германии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники.

Как сообщается, местная полиция не исключает преднамеренный наезд автомобиля Mercedes, которым управлял 48-летний мужчина. Водитель задержан.

По предварительным данным правоохранительных органов, среди пострадавших находились 38-летняя жена водителя и их 5-летняя дочь. Представитель полиции сообщил, что в больнице находятся 5 человек, включая жену водителя и дочь. По данным Bild, 3 человека получили серьезные травмы.

В настоящее время полиция устанавливает, действовал ли мужчина умышленно. Пока это версия не исключена. Ведется расследование.

Инцидент произошел около 15:30 (16:30 по минскому времени) недалеко от главного железнодорожного вокзала Пассау. На месте происшествия работают сотрудники полиции.