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"Бедность в стране превысила 30 %". Акции с требованием отставки правительства пройдут в Молдове

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Фото ТАСС

Оппозиционная Партия социалистов Молдовы 22 февраля начнет ряд акций протеста с требованием отставки правительства правящей партии "Действие и солидарность", которое ввергло страну в сильный кризис. Об этом заявил бывший президент республики, лидер социалистов Игорь Додон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Бедность в стране превысила 30 %, каждый третий житель Молдовы на грани бедности. Проблема, которая касается всех, это рост тарифов и цен. Я не знаю, как люди смогут выжить", - отметил Додон.

По его словам, 22 февраля перед администрацией президента состоится первая акция протеста. Он также добавил, что протест будет проводиться без партийных флагов, и призвал другие формирования присоединяться.

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