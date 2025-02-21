"Бедность в стране превысила 30 %". Акции с требованием отставки правительства пройдут в Молдове

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Оппозиционная Партия социалистов Молдовы 22 февраля начнет ряд акций протеста с требованием отставки правительства правящей партии "Действие и солидарность", которое ввергло страну в сильный кризис. Об этом заявил бывший президент республики, лидер социалистов Игорь Додон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Бедность в стране превысила 30 %, каждый третий житель Молдовы на грани бедности. Проблема, которая касается всех, это рост тарифов и цен. Я не знаю, как люди смогут выжить", - отметил Додон.