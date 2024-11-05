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Белый дом готовит для Украины пакет вооружений на 725 млн долларов

Пакет вооружений на 725 миллионов долларов готовит для Украины администрация уходящего Байдена.

Как сообщает Reuters, в него могут войти мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для систем HIMARS

По словам официальных лиц США, у администрации все еще остается более 6,5 млрд долларов, которые позволяют Министерству обороны передавать Украине оружие и оборудование из собственных запасов. Однако использовать их Белый дом может просто не успеть до вступления в должность Трампа.

Ранее сообщалось, что Байден разрешил отправлять на Украину противопехотные мины.

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