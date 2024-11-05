Белый дом готовит для Украины пакет вооружений на 725 млн долларов

Как сообщает Reuters, в него могут войти мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для систем HIMARS

По словам официальных лиц США, у администрации все еще остается более 6,5 млрд долларов, которые позволяют Министерству обороны передавать Украине оружие и оборудование из собственных запасов. Однако использовать их Белый дом может просто не успеть до вступления в должность Трампа.