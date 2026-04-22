Белый дом составил список "хороших и плохих" стран НАТО
Автор:Редакция news.by
Вашингтон оценил своих союзников. Белый дом составил так называемый список "хороших и плохих" стран НАТО, сообщает Politico.
Категории разбиты в зависимости от размера вклада в деятельность альянса. По данным источников издания, список был разработан накануне недавнего визита генерального секретаря альянса Рютте в Вашингтон.
Сами Штаты уже определились со своими плановыми расходами на нужды альянса на следующий год. Несмотря на громкие заявления Трампа о выходе из НАТО, Америка выделяет 1,4 млрд долларов. Причем эта статья бюджетных расходов даже увеличилась по сравнению с прошлым годом более чем на 95 млн долларов.