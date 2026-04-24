Безработица в Польше показала самый высокий рост за последние пять лет

В Польше зафиксирован самый высокий рост безработицы за последние пять лет, сообщает Business Insider Polska со ссылкой на данные Центрального статистического управления страны.

По информации ведомства, на конец марта в службах занятости было зарегистрировано 949,8 тыс. безработных. Это на 119,9 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, годовой прирост стал крупнейшим с марта 2021 года.