Безработица в Польше показала самый высокий рост за последние пять лет
Автор:Редакция news.by
В Польше зафиксирован самый высокий рост безработицы за последние пять лет, сообщает Business Insider Polska со ссылкой на данные Центрального статистического управления страны.
По информации ведомства, на конец марта в службах занятости было зарегистрировано 949,8 тыс. безработных. Это на 119,9 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, годовой прирост стал крупнейшим с марта 2021 года.
Уровень безработицы в стране составил 6,1 %. В месячном выражении показатель не изменился, однако в годовом исчислении вырос на 0,8 процентного пункта.