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Немецкая газета Bild опубликовала статью о перепалке Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме с кричащим заголовком, пишет РИА Новости.

"Трамп вышвырнул Зеленского", - гласит он.

Как отмечают авторы материала, государственный визит главы киевского режима в Вашингтон вышел из-под контроля, после чего Трамп на глазах у всего мира выгнал Зеленского раньше положенного срока.

Как сообщил телеканал Fox News, автомобиль Зеленского покинул территорию Белого дома после его публичной перепалки с Трампом в Овальном кабинете.