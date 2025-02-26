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Bild: Трамп на глазах у всего мира вышвырнул Зеленского
Немецкая газета Bild опубликовала статью о перепалке Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме с кричащим заголовком, пишет РИА Новости.
"Трамп вышвырнул Зеленского", - гласит он.
Как отмечают авторы материала, государственный визит главы киевского режима в Вашингтон вышел из-под контроля, после чего Трамп на глазах у всего мира выгнал Зеленского раньше положенного срока.
Как сообщил телеканал Fox News, автомобиль Зеленского покинул территорию Белого дома после его публичной перепалки с Трампом в Овальном кабинете.
Чиновники, присутствовавшие на встрече, отметили, что, помимо языкового барьера, поведение Зеленского - закатывание глаз, пожимание плечами - выглядело неблагодарным и неуважительным. По словам источников, Трамп дал понять, что украинский лидер сможет вернуться, "когда будет готов говорить о мире".