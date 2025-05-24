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Блэкаут оставил без электричества Канны за несколько часов до начала церемонии закрытия фестиваля
Каннский фестиваль оказался на грани срыва из-за масштабного отключения электричества.
Авария произошла утром 24 мая в департаменте Приморские Альпы на юго-востоке Франции предположительно из-за возгорания трансформатора. Встали лифты и светофоры, пропал интернет, объявлен режим ЧП.
Блэкаут оставил без электричества город Канны всего за несколько часов до начала церемонии закрытия кинофестиваля - она должна пройти вечером. Отменять мероприятие пока не стали. Всего около месяца назад масштабное отключение электроэнергии произошло в Испании и Португалии, затронув ряд стран. Видимо, что-то в энергосистеме ЕС идет не так.