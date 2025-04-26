Блэкаут в Европе: что могло стать причиной отключения света

В Европе случился самый масштабный блэкаут в истории, из жизни выключили сразу несколько стран. Без света европейцы провели чуть меньше суток, и в это время в городах остановилось все.

В Испании даже объявили чрезвычайное положение. Досталось жителям Пиренейского полуострова: в первые часы люди опустошали прилавки, боялись мародеров и грабителей и в ужасе наблюдали за тем, как масштабный сбой в энергосистеме возвращает их любимые города в каменный век.

Для нежного европейского сообщества это оказалось настоящим вызовом. Привыкшие к благам цивилизации не смогли быстро адаптироваться к новым реалиям. О масштабном блэкауте по-европейски и жизни во тьме смотрите в рубрике "Полная Европа".

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Масштабный сбой в энергосистеме оставил Испанию, Португалию, Андорру и часть Франции без света. Люди лишились доступа к интернету, было нарушено водоснабжение, а также работа лифтов и светофоров. Пострадал и транспорт: в Лиссабоне остановилось метро, в испанской Валенсии - высокоскоростные поезда. То же и с аэропортами. Одним словом - хаос.

По рассказам очевидцев, инфраструктурный апокалипсис был практически полным. А о системах автономного электроснабжения в Испании, похоже, ничего не слышали. Единственными островками цивилизации стали крупные торговые центры и больницы, озаботившиеся установкой генераторов. Там был свет и даже мобильная связь, и они быстро стали местами массового паломничества местных жителей.

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Спустя несколько часов многие административные здания все же подвезли электрогенераторы и организовали там пункты подзарядки телефонов и прочих гаджетов. Развернули и убежища для тех, кто нуждался в ночлеге. Меньше всего повезло тем, кто в момент блэкаута застрял в лифте: спасения таким людям пришлось ждать очень долго, еще тысячам предстояло пройти пешком по туннелям метро и железнодорожным путям.

Впрочем, даже во время чумы всегда есть место пиру. Многие реагировали на происходящий коллапс на удивление спокойно и даже позитивно. Неожиданный дополнительный выходной породил в людях праздничный настрой.

Но, увы, всегда там, где есть радость, есть и слезы. Даже эта демоверсия апокалипсиса местного разлива не обошлась без жертв. По информации СМИ, не менее 5 человек погибли в Испании по причинам, связанным с блэкаутом. Семья из трех человек отравилась угарным газом, предположительно, из генератора. Еще у одной женщины закончился кислород из-за отключения специального аппарата. Другая женщина умерла в пожаре, причиной которого могла стать свеча.

Вот только власти не спешат выражать соболезнования и брать ответственность на себя. Сейчас они заняты тем, что подсчитывают ущерб и пытаются найти "крайних". Потери только одной Испании от темных времен длиной в сутки могут составить от 1 до 4,5 млрд евро. А вот причины произошедшего на Пиренейском полуострове до сих пор не установлены.

Луиш Монтенегру, премьер-министр Португалии:

"Мы обратимся в Агентство Европейского союза по сотрудничеству и регулированию энергетики с просьбой провести независимое расследование состояния электросетей пострадавших стран, чтобы мы могли полностью определить причины, стоящие за этой ситуацией. Нам нужны срочные и быстрые ответы".

Операторы электроэнергии и политики предоставили предварительные версии блэкаута, которые противоречат друг другу. Так, говорят про какое-то "редкое атмосферное явление", мол, глобальный сбой вызвали экстремальные колебания температуры во внутренних районах Испании. Вот только градусник там показывал стабильный плюс. Отмели версию и с хакерской атакой: признаки кибератаки отсутствуют.

"Если это была какая-то проблема кибербезопасности, то она сложная. Европе вообще пора всерьез задуматься о своей безопасности. Ведь странно, что именно у нас все это происходит, а наши электростанции не могут с этим справиться. Это странно", - заметил IT-эксперт из Португалии Антонио Годиньо.

Также причиной сбоя мог стать дисбаланс в выработке электроэнергии. Недавно Испания перешла на 100-процентное использование возобновляемых источников энергии. В какой-то момент мощность выработки превысила пределы, на которые рассчитаны европейские энергосистемы, а так как система новая, ряд ошибок мог обвалить все. И если у турбин есть понятие инерции, то в электронике, отвечающей, например, за солнечную энергию - только микросхемы. Вердикт - во всем виновата зеленая повестка.

Адам Белл, эксперт по энергетике (Великобритания):

"Вероятно, дело в том, что некоторые автоматические системы, которые предназначены для поддержания работы энергосистемы, не сработали так, как они должны были сработать. Так, в 2019 году в Великобритании произошло аналогичное событие".