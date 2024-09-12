Спортивный комментатор БТ, находящийся в Израиле, рассказала о ситуации в стране

Она сообщила, что всех попросили срочно зайти в защищенное место, пришли сообщения на телефоны. Причем приходят они даже если нет GPS и интернета. Это новая система, ее ввели в эксплуатацию летом 2024 года. И, вероятно, 1 октября, ее опробовали впервые.