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Спортивный комментатор БТ, находящийся в Израиле, рассказала о ситуации в стране

В Израиле находится спортивный комментатор Белтелерадиокомпании Анна Любенкова.

Она сообщила, что всех попросили срочно зайти в защищенное место, пришли сообщения на телефоны. Причем приходят они даже если нет GPS и интернета. Это новая система, ее ввели в эксплуатацию летом 2024 года. И, вероятно, 1 октября, ее опробовали впервые.

Подробности смотрите в видео.

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