3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Йеменские хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам Израиля
Йеменские хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле, ракеты успешно достигли целей, говорится в заявлении военного представителя хуситов. Об этом сообщили РИА Новости.
"Ракетные силы провели военную операцию, целями которой были военные объекты в Израиле, с применением крылатых ракет. Ракеты смогли успешно достичь целей", - указано в релизе.
Хуситы также подтвердили готовность участвовать в любой совместной военной операции против Израиля.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все