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Йеменские хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам Израиля

Йеменские хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам Израиля

Йеменские хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле, ракеты успешно достигли целей, говорится в заявлении военного представителя хуситов. Об этом сообщили РИА Новости.

"Ракетные силы провели военную операцию, целями которой были военные объекты в Израиле, с применением крылатых ракет. Ракеты смогли успешно достичь целей", - указано в релизе.

Хуситы также подтвердили готовность участвовать в любой совместной военной операции против Израиля.

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