Йеменские хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам Израиля

Йеменские хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле, ракеты успешно достигли целей, говорится в заявлении военного представителя хуситов. Об этом сообщили РИА Новости.

"Ракетные силы провели военную операцию, целями которой были военные объекты в Израиле, с применением крылатых ракет. Ракеты смогли успешно достичь целей", - указано в релизе.