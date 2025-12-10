Блокировка аккаунтов: в Австралии запрещают соцсети для детей

Кстати, весь мир внимательно наблюдает за нововведением Австралии. Страна первой в мире запрещает соцсети для детей. С полуночи крупнейшие платформы обязаны заблокировать более миллиона аккаунтов юных австралийцев.

В Австралии вступил в силу закон, который многие уже называют "историческим экспериментом" и в то же время испытанием для современности. Социальные сети на законодательном уровне запрещены для использования детьми до 16 лет. Возрастной ценз уже распространяется на 10 популярных платформ и стриминговые сервисы.

Деактивация действующих аккаунтов этой категории граждан страны была запущена незадолго до этого. Сервисам и молодежи дали 12 месяцев, чтобы подготовиться к нововведению. Местные власти заявляют, что платформы не защищают детей от вредоносного контента. Закон подвергся критике со стороны крупных технологических компаний и блогеров. Комментарии буквально пестрят:

Комментарии в Сети:

"Все, что запрещено, является запретным плодом и манит еще больше"

"Я за свободу выбора. Каждый внутри семьи сам решает"

"Не власти должны учить детей, а родители"

Родители и защитники прав детей положительно оценили закон. Регулировать соблюдение правил будет специальный комиссариат по электронной безопасности. Сервисы обязаны вести учет о количестве учетных записей детей.

Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси: "Все, что делается, чтобы защитить нашу молодежь, создать информационную безопасность, это хорошо. Конечно, определенные шаги предпринимаются и в Республике Беларусь. С 1 сентября приказом министра образования уже были исключены телефоны из образовательного процесса. Наши дети уже, по-моему, привыкли. Конечно же, если говорить вообще о таких суровых ограничительных мерах, мне кажется, что больше здесь важна разъяснительная работа".

Власти абсолютно логично предполагают, что подростки начнут искать способы обходить запреты. В таком случае - ответственность не на детях и родителях, а на платформе. Компания может получить крупный штраф 33 млн долларов США в эквиваленте. Аника Уэллс, министр по связи и коммуникациям Австралии, заявила: У детей наступит синдром отмены и ухудшение настроения. Но мы верим, что краткосрочный дискомфорт окупится долгосрочными преимуществами.

По мнению психологов, социальные сети побуждают подростков проводить больше времени в интернете, а также могут предлагать неприемлемый контент. Цифры подтверждают: в Австралии 96 % детей в возрасте 10-15 лет пользуются социальными сетями. При этом 70 % юных пользователей сталкивались с вредоносным контентом, а также кибербуллингом. В Беларуси почти все дети в возрасте 6-17 лет пользуются интернетом, причем более 90 % выходят в Сеть ежедневно.

Марина Шинкевич, психолог: "Если мы резко возьмем и вырубим эту их часть жизни, все, что мы получим, это конфликты, сопротивление, недопонимание, агрессия, естественно. Самое лучшее - это постепенность и совместная договоренность в виде каких-то правил. Например, выделить зоны без гаджетов, кухня, как вариант, это договоренность о времени, об ограничении".

Екатерина Захорошко, блогер, многодетная мама: "И как блогер, и как мама, я считаю, что любой резкий запрет, это не всегда хорошо. Конечно же, сейчас бум социальных сетей, и я вижу, насколько много наши дети современные сидят в социальных сетях, и все последствия мы тоже осознаем".

Что же касается самих зумеров? 15‑летние австралийцы Ной Джонс и Мейси Нейланд подали иск в Верховный суд Австралии против запрета на использование соцсетей. Такой запрет, по мнению ребят, антиконституционный, лишает их свободы слова и права на выражение мнения онлайн.