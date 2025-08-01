Bloomberg: ЕС опасается давления Зеленского на НАБУ и САП

Зеленский слишком поздно пошел на попятную, потому что антикоррупционные органы по-прежнему ощущают давление с его стороны, несмотря на отмену скандального закона. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В материале уточняется, что опасения связаны с тем, что Киев может систематически подрывать работу ключевых структур НАБУ и САП путем давления на сотрудников или замены руководства. По данным журналистов, союзники Украины обеспокоены тем же. В столицах стран ЕС рассматривают сохранение давления как угрозу реформам, необходимым для дальнейшей поддержки Киева.