Международная поддержка Венесуэлы усиливается на фоне атаки США, произошедшей 3 января. Акт американской агрессии против Боливарианской Республики категорически осуждает подавляющее большинство стран, в том числе и Беларусь.

Ситуация продолжает оставаться накаленной. Многие мировые лидеры выступают с жесткой критикой действий американской администрации. События в Венесуэле показали всему миру, кто есть кто.

Вооруженные силы США, размещенные у Венесуэлы, остаются в полной боевой готовности. Они ждут возможного приказа о продолжении операции - начале второй, превосходящей мощью первую, атаки по Боливарианской Республике.

По информации Wall Street Journal, Трамп пока не решил, как будет выглядеть дальнейшее вмешательство в дела Венесуэлы. Каким станет переходное правительство и будет ли развернут американский контингент на венесуэльской земле.

Министр войны Хегсет не исключает полномасштабного вторжения. Сейчас в качестве главного условия мирного неба над головой выступает наказ хозяина Белого дома для исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики Делси Родригес - следовать воле Вашингтона. На фоне неопределенности затишья жители готовятся дать отпор. Правоохранители Венесуэлы призывают к мобилизации все возможные силы.

"Враг пытается узурпировать священную родину. Мы призываем все боевые части, все боевые подразделения ополченцев, все структуры ополчения активизировать гражданскую оборону. Все должны быть задействованы и развернуты, чтобы определить критические точки и обезопасить их. Помните, это война сопротивления. Каким бы превосходящим по силе ни был враг, у нас есть правда. Мы действуем духом, в то время как они действуют телом. Мы будем действовать различными способами, используя знания и информацию, которые необходимы, чтобы мы победили, чтобы родина жила", - призвал к сопротивлению правоохранитель Венесуэлы.

Вашингтон намерен взять управление над Венесуэлой на себя до тех пор, пока власть не будет передана по требуемым канонам. Когда это произойдет - неизвестно. Но до тех пор в Каракасе воссядет ставленник Трампа. На эту роль Bloomberg выдвинуло Марко Рубио. Это не противоречит и заявлениям самого хозяина Белого дома, который в ходе своей конференции объявил, что руководить Венесуэлой возьмется один из тех, кто находится за его спиной. Там был и Рубио. Ко всему Марко - американец кубинского происхождения, что придает случаю особый оттенок.

В данный момент, как пишет Wall Street Journal, США только ведут разработку системы управления Боливарианской Республикой. Протесты против интервенции в южноамериканское государство начались по всему миру. В самих Штатах бастует порядка 80 городов. Солидарность выражают жители Греции, Германии, Франции, Италии, Мексики, Коста-Рики.

"Администрация США утверждает, что вмешалась в вопросы незаконного оборота наркотиков. Николаса Мадуро называют лидером картеля. Это ложные мотивы. На самом деле они хотели прибрать к рукам венесуэльскую нефть, а также желали сменить власть в Боливарианской Республике, которая выступает против гегемонии США в латиноамериканском регионе", - отметил протестующий во Франции.

Резкое осуждение агрессии и грубого посягательства на суверенитет прозвучало со стороны России, Китая, Кубы, Мексики, Турции, Ирана, Сербии, Сирии и ключевых стран Латинской Америки - Колумбии, Бразилии, Чили.

МИД КНДР расценивает гегемонистские акты США, совершенные в Венесуэле, как самое серьезное нарушение суверенитета, грубое нарушение Устава ООН.

Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" пристыдила Мерца за отказ осудить действия США в Венесуэле. Она отметила, что политические бессилие создает для Германии сложную ситуацию.

МИД Молдовы, напротив, поддержал действия США. В Кишиневе происходящее назвали шагом в "сторону демократии и свободы".

СМИ также дают оценку происходящему, Spiegel пишет, что Трамп стремительно вернул американский империализм в Латинскую Америку. El Universal напоминает: "Ни одна страна, в которую США вмешивались военным путем, не оказалась в лучшем положении после этой интервенции".

La Nacion добавляет: "Речь идет о вмешательстве во внутренние дела суверенного государства. США только что разбили стеклянную стену - принцип, согласно которому вмешательство в дела другого суверенного государства считалось недопустимым".