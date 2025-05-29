На глобальном форуме в Москве обсуждают архитектуру мировой безопасности. Свыше 125 делегаций из более чем ста стран Глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций собрались на площадке 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

В такое неспокойное время, когда западная коалиция вооружается и наращивает воинский контингент, главная задача - сформировать новую и более справедливую архитектуру равной и неделимой безопасности. Белорусская делегация во главе с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем также на встрече высоких представителей.

Гарантии безопасности для всех стран, внеблоковый и безъядерный статус Украины - такие заявления и не только прозвучали на глобальной международной площадке в Москве.

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Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Варшава, Вильнюс и Рига в прямом смысле уже отгородились от нас металлическим забором и полностью разрушили все формы цивилизованной коммуникации. В этом году наши западные соседи пошли еще дальше - ими принято решении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Под предлогом укрепления восточного фланга НАТО прорабатывают планы установки минных заграждений вдоль границ Беларуси и России".

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси подчеркнул, что оборонная стратегия Евросоюза сфокусирована исключительно на повышение своего боевого потенциала и укрепление восточного фланга. Все больше стран и народов делают выбор в сторону подлинно свободного и суверенного развития, обретают твердую опору в традиционных ценностях - именно поэтому их представители в Москве. Сложившаяся по итогам Второй мировой войны архитектура коллективной безопасности гарантировала взаимное уважение суверенитета, невмешательство государств в чужие дела, право стран и народов самостоятельно выбирать свой путь развития, однако спустя время что-то пошло не так.

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Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Все государства обязаны обеспечивать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии. И показательно, что Запад обязательно учит жизни с точки зрения соблюдения прав человека в западном понимании этой концепции. А посмотрите, за последние годы (после госпереворота особенно) в высказываниях западных деятелей об Украине ни разу словосочетание "права человека" вообще не употреблялось. Более того, Урсула фон дер Ляйен и прочие брюссельские бюрократы, и руководство НАТО, кстати сказать, публично заявляют о необходимости наращивания поддержки Украины, потому что она защищает европейские ценности. Оказывается, вот в чем эти ценности заключаются - в истреблении национальных идентичностей, в данном случае русскоязычных людей".

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Сложно не согласиться с этими тезисами. Беларусь буквально наблюдает через заборы, которые выставляют европейские страны, за тем, как ущемляют наших людей, например, в странах Прибалтики. Оттуда русскоговорящие едут в Беларусь, чтобы просто жить и растить детей, а не готовиться к войне, как это делает вся Европа.