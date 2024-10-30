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Более 3,5 тыс. солдат примут участие в учениях многонациональной бригады НАТО в Латвии

Прибалтика превращается в боевой полигон НАТО. В Латвии пройдут первые полномасштабные учения многонациональной бригады альянса.

В Минобороны республики сообщили, что маневры будут проводиться с 1 по 14 ноября в регионах Видземе и Земгале.

Более 3,5 тыс. солдат союзников примут участие в учениях "Решительный воин - 2024", в рамках которых продемонстрируют способность многонациональной бригады проводить операции, интегрируя все подчиненные и вспомогательные подразделения. Отмечается, что данная бригада в Латвии объединяет военных 13 стран - участников НАТО.

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