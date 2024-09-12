Более 43 млн американцев проголосовали досрочно на выборах президента

Совсем немного времени остается до главного события года в США - выборов президента.

Досрочно проголосовали уже более 43 млн американцев. Среди них и Байден, призвав сограждан последовать его примеру. Правда, до этого он не меньше получаса отстоял в очереди на участок в штате Делавэр.