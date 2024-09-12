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Более 43 млн американцев проголосовали досрочно на выборах президента

Совсем немного времени остается до главного события года в США - выборов президента.

Досрочно проголосовали уже более 43 млн американцев. Среди них и Байден, призвав сограждан последовать его примеру. Правда, до этого он не меньше получаса отстоял в очереди на участок в штате Делавэр.

Тем временем в Вашингтоне опасаются возможных волнений. СМИ сообщают, что жители активно покидают столицу перед выборами. Белый дом заблаговременно обнесли дополнительным забором, а опросы показывают, что подавляющее большинство американцев считает вероятным всплеск насилия после выборов.

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