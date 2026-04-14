Более 50 % жителей Польши уверены, что США выйдут из НАТО

Более половины опрошенных поляков признают, что скептически относятся к США как к надежному гаранту безопасности. Согласно данным исследовательского центра SW Research, свыше 50 % жителей страны уверены, что Соединенные Штаты выйдут из НАТО на фоне заявлений президента Дональда Трампа, и выражают в связи с этим беспокойство.

США проведут военные учения в Ливии

США действительно сменили курс своих интересов и приоритетов. На этой неделе Вашингтон и Рим дают старт первым военным учениям Flintlock 2026 в Ливии. В маневрах примут участие более 30 стран под эгидой Африканского командования Вооруженных сил США.