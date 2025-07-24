Более 70 % эстонцев недовольны работой правительства

Жители Эстонии недовольны действиями своих властей. Об этом говорят данные свежего соцопроса.

Как "плохо" или "очень плохо" работу правительства оценивают более 70 % эстонцев. Количество недовольных стремительно растет.

В июле процент людей, кто негативно оценивает работу эстонской власти, увеличился на 5 %. Лишь 18 % респондентов в ежемесячном опросе отметили, что поддерживают кандидатуру Кристена Михала из Партии реформ на пост премьер-министра.