Более 70 % европейцев не хотят зависеть от политики США

Большинство жителей Евросоюза больше не хотят зависеть от политики США. Согласно опросу, более 70 % европейцев выступают за собственный путь развития Европы. За последние два года число сторонников независимого курса выросло сразу на 10 %.

При этом свыше половины граждан ЕС открыто признают, что США перестали быть для них надежным партнером: доверие к Вашингтону как к ключевому союзнику рухнуло до рекордно низкой отметки в 31 %.