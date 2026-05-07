Более 70 % европейцев не хотят зависеть от политики США
Большинство жителей Евросоюза больше не хотят зависеть от политики США. Согласно опросу, более 70 % европейцев выступают за собственный путь развития Европы. За последние два года число сторонников независимого курса выросло сразу на 10 %.
При этом свыше половины граждан ЕС открыто признают, что США перестали быть для них надежным партнером: доверие к Вашингтону как к ключевому союзнику рухнуло до рекордно низкой отметки в 31 %.