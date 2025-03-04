3.60 BYN
3.22 BYN
3.36 BYN
Большая политика без фильтров в программе "Тренды"
Кадры, на которых Трамп и Зеленский спорят друг с другом о размере военной помощи и размахивают руками, облетели весь мир. Произошедшее ставит жирную точку в политической карьере Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире программы "Тренды" выразил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. По мнению политика, гнев Трампа мог вызвать обман Зеленского в сделке о редкоземельных металлах. Азаров уверен, что Украина никогда не обладала тем объемом полезных ресурсов, который пообещал Зеленский.
Он выдал желаемое за действительное. т.е., Украина действительно, я уже много раз об этом говорил в разных интервью, действительно богата полезными ископаемыми практически на всю таблицу Менделеева. Но по редкоземельным сказать, что у нас есть готовые к разработке какие-то месторождения, где оценены запасы, оценены способы их добычи, обогащения, такого у нас нет. Это я знал абсолютно точно. И поэтому все, что говорил Зеленский на тему редкоземельных, это были фантазии, абсолютно ничем не подкрепленные. Но Трамп, как и полагается, бизнесмен, очень быстро ухватился. Я не думаю, что он там дал поручение серьезное разобраться. У него хватало забот. Он 20 января только вступил в должность, а мы с вами через месяц разговариваем. Но к моменту встречи с Зеленским, я думаю, что у него все-таки была уже информация, что никакого там 500 млрд не будет и 100 млрд не будет,что нужно сначала вкладывать огромные деньги.
Кроме того, речь в новом выпуске "Трендов" пойдет о планах Европы помочь киевскому режиму не рухнуть в ближайшие месяцы, аресте румынского политика Джорджеску, условиях возвращения западных брендов в Россию и новом тренде в США среди больших политиков - выходить на публику на важные политические мероприятия со своими детьми. Смотрите 5 марта сразу после "Панорамы".