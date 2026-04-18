Большой марафон чистоты и порядка состоялся во всех регионах Беларуси

18 апреля к республиканскому субботнику подключились все регионы Беларуси. По последним данным, в нем приняли участие около 2 млн 300 тыс. человек, собрано более 18 млн рублей. Белорусы высаживали деревья, помогали в строительстве животноводческих объектов, благоустраивали мемориалы.

Форматы разные, цель одна - сделать родной край еще краше и уютнее.

Республиканский субботник в регионах

Республиканский центр патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости - основная локация, на которой высадился трудовой десант первого региона. Провели большую работу по подготовке территории к благоустройству.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома: "Вся территория охвачена подготовкой и уборкой. Та работа, которая ведется по раскорчевке, по удалению инвазивной поросли, сегодня необходима, потому что то великолепие Брестской крепости, которое, можно сказать, было утрачено, приобретает другое дыхание, другой вид. То восприятие Брестской крепости и то величие, которое было, оно сегодня возвращается".

Благоустройство Жировичей

В агрогородке Жировичи на пустыре появился молодой лес. Почти 2 тыс. га благоустроенной территории. На том месте, где раньше стояли ветхие постройки, сейчас благодаря труду жителей Гродненского региона растут сосны, ели и молодые березы.

Илья Хилько, главный лесничий Слонимского лесхоза: "Будет высажено порядка 10 тыс. растений, что необходимо по законодательству для восстановления леса".

По словам специалиста, от момента, когда дерево берут в питомнике, до момента, когда в лесу приятно будет находиться и гулять, пройдет порядка 10-15 лет.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома: "На месте тех сараев, которые не один субботник сносили, будут расти деревья. Лесниками вычищена вся корневая система, остатки фундаментов вычищены, подготовлены борозды под посадку леса. И сегодня завершающий этап - сделаем посадку молодого леса".

Жировичи известны далеко за пределами Беларуси благодаря Свято-Успенскому монастырю - духовной святыне, куда ежегодно приезжают тысячи паломников. Но сегодня задача - навести порядок не только в центре, но и в каждом уголке агрогородка.

Наведение порядка на земле и восстановление лесов

Восстановить лес там, где он нужен, - выполнить эту задачу 18 апреля помог десант из работников структурных подразделений Могилевского облисполкома. Трудились, делились настроением, говорили о важности таких акций.

Работали на площадке Чемирянского лесничества. Приводили в порядок свыше 2,5 га территории, пострадавшей от сильного ветра. Главная задача - избавиться от бурелома - выполнена. Волонтеры подарили территории вторую жизнь. Почти 20 тыс. молодых саженцев украсили делянку урочища вблизи деревни Салтановка.

Благоустройство животноводческих объектов

В Витебском районе субботник прошел с аграрным акцентом. Благоустройство животноводческих объектов в хозяйстве "Ольговcкое" взял на себя трудовой десант облисполкома. Более сотни человек подключились к строительству современного молочно-товарного комплекса полного цикла. Помогли с уборкой территории, отделочными работами, установкой ограждений, а также заливкой фундамента для нового профилактория.

Петр Белусь, зампредседателя Витебского облисполкома: "Закладывается сегодня фундамент профилактория на 200 мест, который будет высокотехнологичен, со всеми технологическими требованиями, современной молочной кухней, молочным такси, дозированной выпойкой".

Николай Леошко, председатель ПК "Ольговское": "До 1 июля мы его уже должны построить. Помощь огромная. Может даже на неделю вперед шагнем, для того чтобы завершить здесь это строительство".

Было многолюдно и на территории Мозырского роддома. Работали представители власти, медики, строители и жители города. Само здание закрыто на ремонт. В планах обновить фасад, кровлю, внутренние помещения, вентиляцию. Заменят электрооборудование, коммунальные сети, модернизируют пищеблок.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома: "Мы определили объемы ресурсов. Министерство здравоохранения возьмет на себя поставку технологического оборудования, а облисполком - обеспечение финансами из двух источников. Уже состоялся областной субботник, на котором мы собрали на этот роддом 1,5 млн рублей, также будет выделено 3 млн из резервного фонда облисполкома для реконструкции и полного технического перевооружения родильного дома".

Роддом принимает жителей семи районов Гомельской области. Только в 2025 году здесь появились на свет 1400 малышей.

Наталья Муравьева, главврач Мозырского городского родильного дома: "Объект очень важный. За 2025 год в учреждении проведено 1 377 родов, выполнено 353 кесарева сечения. И в Год белорусской женщины для нас, всех жителей города Мозыря и Полесского региона, сделан такой большой подарок".