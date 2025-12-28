Похоже, для Британской вещательной корпорации наступили по-настоящему тяжелые времена. С резкой критикой Би-би-си выступают уже не только зарубежные политики или оппозиция, но даже представители местного истеблишмента. Скорейшего реформирования компании потребовала бывший премьер страны Лиз Трасс.

Лиз Трасс, экс-премьер-министр Великобритании: "Би-би-си - возмутительная организация, ее время вышло. Би-би-си лгала, они лгали не только о президенте Трампе, они лгали о достижении нулевого уровня выбросов, о миграции, они никогда не говорят правду о том, кто совершил то или иное преступление".