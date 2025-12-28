3.71 BYN
Британскую Би-би-си резко критикуют: скорейшего реформирования компании потребовала Лиз Трасс
Похоже, для Британской вещательной корпорации наступили по-настоящему тяжелые времена. С резкой критикой Би-би-си выступают уже не только зарубежные политики или оппозиция, но даже представители местного истеблишмента. Скорейшего реформирования компании потребовала бывший премьер страны Лиз Трасс.
Лиз Трасс, экс-премьер-министр Великобритании: "Би-би-си - возмутительная организация, ее время вышло. Би-би-си лгала, они лгали не только о президенте Трампе, они лгали о достижении нулевого уровня выбросов, о миграции, они никогда не говорят правду о том, кто совершил то или иное преступление".
Трасс упомянула скандал, связанный с фальсификацией Би-би-си выступления Трампа. Американский президент уже поручил своим адвокатам вчинить иск британскому вещателю на 5 млрд долларов.
Между тем именно в такую сумму оценивается годовой бюджет Би-би-си. Но и этих денег компании не хватает. Сегодня с британской семьи собирают налог в пользу Би-би-си, который составляет 159 фунтов, и власти изучают возможность повышения данного сбора.
Похоже, разочарование в дорогом и неэффективном инструменте формирования общественного мнения разделяют уже и в британских правящих кругах, о чем говорит заявление Трасс.