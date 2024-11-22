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Бронемашины, боеприпасы - Германия выделила очередную помощь Киеву

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В него вошли в том числе бронемашины, ударные беспилотники, снаряды для танков Leopard, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 122 мм и другие вооружения.

Однако при этом Германия не может выделить Украине пакет помощи на 3 млрд долларов, потому что из-за выборов в стране пока нет утвержденного бюджета. Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

Ранее немецкие СМИ писали, что выделение этих средств блокирует канцлер Германии Олаф Шольц. Берлин является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США.

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