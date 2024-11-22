Бронемашины, боеприпасы - Германия выделила очередную помощь Киеву

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В него вошли в том числе бронемашины, ударные беспилотники, снаряды для танков Leopard, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 122 мм и другие вооружения.

Однако при этом Германия не может выделить Украине пакет помощи на 3 млрд долларов, потому что из-за выборов в стране пока нет утвержденного бюджета. Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.