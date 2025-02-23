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Будапешт подает в суд на Еврокомиссию за ограничение прав венгерских университетов
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Венгерское правительство подаст в суд ЕС иск против Еврокомиссии, которая ограничила права национальных университетов и исключила их из образовательных программ.
Таким образом Будапешт пытается оспорить решение брюссельских бюрократов, которое, как отмечают в Министерстве образования страны, серьезно нарушает самостоятельность университетов, студентов и научных сотрудников.
Ранее венгерские университеты были лишены средств, выделяемых по программам ЕС, из-за того, что Еврокомиссия пришла к выводу, будто "местное законодательство неадекватно регулирует риски конфликтов интересов, возникающие у попечителей трастовых фондов", которые используются для финансирования вузов.