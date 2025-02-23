Будапешт подает в суд на Еврокомиссию за ограничение прав венгерских университетов

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Венгерское правительство подаст в суд ЕС иск против Еврокомиссии, которая ограничила права национальных университетов и исключила их из образовательных программ.

Таким образом Будапешт пытается оспорить решение брюссельских бюрократов, которое, как отмечают в Министерстве образования страны, серьезно нарушает самостоятельность университетов, студентов и научных сотрудников.