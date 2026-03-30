Бухарест возглавил список европейских столиц с самым загрязненным воздухом

Бухарест возглавил список европейских столиц с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Виной всему автомобильные пробки, многочисленные строительные площадки и огромное количество пыли.

Отчет о качестве воздуха показывает, что во многих районах города часто наблюдаются превышения допустимых норм загрязнения почти в три раза. Следом за румынской столицей идут Афины и Варшава.