Буксир столкнулся с самолетом в аэропорту Чикаго

В аэропорту Чикаго буксир столкнулся с самолетом. Как уточняют местные правоохранители, после столкновения с крылом самолета буксир перевернулся и придавил водителя. Работник аэропорта получил серьезные травмы. Его госпитализировали. Находившиеся в самолете пассажиры и члены экипажа не пострадали. Причины инцидента устанавливаются.