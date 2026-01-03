Чехия больше не будет помогать Киеву, Прага отказывается влезать в долги ради кредита, который Украина никогда не вернет. Об этом заявил премьер Андрей Бабиш.

По его словам, страна не может брать на себя новые долги, когда ей самой не хватает средств на базовые нужды. Политик назвал тревожным тот факт, что на саммите ЕС почти никто не говорил о мире, и он предложил договориться о прекращении огня в канун Рождества.