Чехия больше не будет помогать Киеву
Автор:Редакция news.by
Чехия больше не будет помогать Киеву, Прага отказывается влезать в долги ради кредита, который Украина никогда не вернет. Об этом заявил премьер Андрей Бабиш.
По его словам, страна не может брать на себя новые долги, когда ей самой не хватает средств на базовые нужды. Политик назвал тревожным тот факт, что на саммите ЕС почти никто не говорил о мире, и он предложил договориться о прекращении огня в канун Рождества.
Бабиш озвучил идею завершить войну 24 февраля 2026 года. Также он добавил, что следует смотреть на картину реалистично: вера в победу над Россией - самообман и иллюзия. По его словам, это подтверждают и эксперты: такой исход невозможен.