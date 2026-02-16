3.72 BYN
Чехия обеспечила поставку 4,4 млн боеприпасов для ВСУ
Автор:Редакция news.by
Как сообщил президент Чехии, Украина получила более 4 млн крупнокалиберных боеприпасов в рамках инициативы. Она была запущена Прагой в марте 2024 года, после того как Киев столкнулся с нехваткой снарядов.
Боеприпасы закупали в третьих странах всего 4 млн 400 тыс. единиц. По словам Петра Павела, инициатива обеспечила Украине более 50 % всех крупнокалиберных боеприпасов. В программе, кроме Чехии, участвуют Германия, Дания, Нидерланды и другие страны.