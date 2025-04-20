Чемпионка Франции по слалому погибла в 18 лет на тренировке

Французская горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке в возрасте 18 лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел 24 апреля на горнолыжном курорте Валь-д'Изер.

"С большой грустью мы узнали о гибели талантливой молодой спортсменки Марго Симон в результате несчастного случая. Врач скорой помощи немедленно вмешался после этого трагического случая, однако реанимировать спортсменку не удалось", - заявили в пресс-службе курорта.