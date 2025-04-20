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Чемпионка Франции по слалому погибла в 18 лет на тренировке
Чемпионка Франции по слалому погибла в 18 лет на тренировкеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/938a9f88-2bb5-4dcb-820d-41f28cd130c3/conversions/3b8b0313-e330-4b31-b16f-cbdd64971cb4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/938a9f88-2bb5-4dcb-820d-41f28cd130c3/conversions/3b8b0313-e330-4b31-b16f-cbdd64971cb4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/938a9f88-2bb5-4dcb-820d-41f28cd130c3/conversions/3b8b0313-e330-4b31-b16f-cbdd64971cb4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/938a9f88-2bb5-4dcb-820d-41f28cd130c3/conversions/3b8b0313-e330-4b31-b16f-cbdd64971cb4-xl-___webp_1920.webp 1920w
Французская горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке в возрасте 18 лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел 24 апреля на горнолыжном курорте Валь-д'Изер.
"С большой грустью мы узнали о гибели талантливой молодой спортсменки Марго Симон в результате несчастного случая. Врач скорой помощи немедленно вмешался после этого трагического случая, однако реанимировать спортсменку не удалось", - заявили в пресс-службе курорта.
Симон была чемпионкой Франции по слалому среди спортсменов до 18 лет.