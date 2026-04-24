Граждан Литвы ждет тяжелая осень из-за ситуации на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители. Об этом литовцев предупреждает глава правительства. Впрочем, власти и сами способствуют кризису.

В республике растет уровень бедности среди тех, кто старше 65 и младше 24 лет. В целом же число бедных приближается здесь к 20 %, а погрузившихся в безнадежную нищету - к 5 %.

Неизбежное ухудшении экономической ситуации ждет и латвийцев. В случае если война на Ближнем Востоке затянется, им обещают инфляцию в 18 % и рост безработицы до 7 %. Рост ВВП при этом окажется нулевым.

Основания для пессимизма, впрочем, есть не только у прибалтов. По данным компании Goldman Sachs, планетарные запасы нефти, которыми располагают правительства, являются рекордно низкими. За время войны они снизились на 250 млн баррелей и составляют менее 8 млрд.