Число погибших из-за давки на религиозном фестивале в Индии возросло до 40

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Количество погибших в результате давки на религиозном фестивале Кумбха-мела в индийском штате Уттар-Прадеш увеличилось до 40 человек, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источники.
"Поступает все больше тел. У нас здесь около 40 тел", - сказал один из источников. Ранее сообщалось о 15 погибших.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования "верующим, потерявшим своих близких", и заявил, что местные власти оказывают помощь пострадавшим "всеми возможными способами". При этом сам он не уточнил количество погибших.
Кумбха-мела проводится раз в 12 лет. С начала фестиваля 13 января в нем уже приняли участие более 110 млн паломников. Отмечается, что давка произошла, когда толпа устремилась совершить ритуальное омовение в месте слияния рек.