Число погибших из-за давки на религиозном фестивале в Индии возросло до 40

Количество погибших в результате давки на религиозном фестивале Кумбха-мела в индийском штате Уттар-Прадеш увеличилось до 40 человек, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источники.

"Поступает все больше тел. У нас здесь около 40 тел", - сказал один из источников. Ранее сообщалось о 15 погибших.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования "верующим, потерявшим своих близких", и заявил, что местные власти оказывают помощь пострадавшим "всеми возможными способами". При этом сам он не уточнил количество погибших.